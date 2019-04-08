ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Хиве началось строительство президентской школы, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. Состоялась церемония закладки первого камня.

Пресс-служба Министерства народного образования РУ В Хиве приступили к строительству президентской школы

Напомним, глава республики Шавкат Мирзиёев 20 февраля этого года подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ".

Изначально планировалось, что первые три школы будут построены в 2019 году в Нукусе, Ташкенте и Хиве. Позже было решено, что в этом году образовательное учреждение появится в Намангане, отмечается в публикации. В остальных регионах Узбекистана президентские школы будут построены в 2020-2021 годах.

© Министерство народного образования Президентская школа, проект

Прием в президентские школы планируется осуществлять по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования. Ответственность за отбор кандидатов из числа юных узбекистанцев — выпускников 4-го класса — возложена на Министерство народного образования.

В первый учебный год в 5-10-й классы примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться 12 детей.

© Министерство народного образования Президентская школа, проект

Помимо документа об образовании установленного государственного образца (свидетельство, аттестат), выпускники будут получать дипломы соответствующей программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), которые дают возможность поступить в ведущие зарубежные вузы.

Напомним, строительство первой в стране президентской школы стартовало в марте в Нукусе.