Ravon может возобновить продажи своих автомобилей в России

По информации издания, компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть свои "бюджетники" в другие страны Евразийского экономического союза.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. GM Uzbekistan в скором времени возобновит поставки и продажи автомобилей Ravon в России, сообщает "Автостат".

По мнению издания, это уже не просто слухи: в марте 2019 года в базе Росстандарт появилось одобрение типа транспортного средства на хэтчбек Ravon R2, а во-вторых, экспорт моделей в Беларусь открыт с 3 апреля: отправлена первая партия.

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Это говорит о том, что компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть свои "бюджетники" в другие страны Евразийского экономического союза.

На сайте GM Uzbekistan говорится также о том, что с начала года автомобили, произведенные в Узбекистане, уже начали экспортировать в Афганистан и Таджикистан.

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Напомним, что поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года.