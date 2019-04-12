Саида Мирзиёева стала замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций.

"Сегодня в Агентстве информации и массовых коммуникаций <...> состоялось расширенное заседание коллегии во главе с руководителем Администрации президента Зайнилобиддином Низомиддиновым, — сообщили в агентстве. — Участникам расширенного заседания был представлен новый состав руководства агентства: и. о. директора агентства — Комил Исмаилович Алламжанов, первый заместитель директора — Ходжиметов Авазбек Жаббаркулович, заместители директора — Мирзиёева Саида Шавкатовна и Бозоров Гайрат Назарович".

В публикации также отмечается, что участники заседания обсудили вопросы углубления взаимодействия агентства с правительством и палатами Олий Мажлиса, разработку и реализацию информационной политики, организацию системной работы по обеспечению информационной безопасности.

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Кроме того, было уделено внимание повышению роли информационных служб в открытости органов государственной власти и управления, привлечению в сферу деятельности агентства внутренних и иностранных инвестиций, обеспечению издательских предприятий современным оборудованием, развитию библиотечной деятельности и популяризации чтения книг среди населения.

Участники заседания особо отметили важность качественной и эффективной реализации выдвинутых главой государства пяти инициатив.

Напомним, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).