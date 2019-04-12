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Запрет на посадку Boeing 737 MAX в Узбекистане продлили на месяц

© AFP 2018 / Getty Images/ Mario Tama
В Узбекистане
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Изначально запрет на посадку и взлет в аэропортах республики самолетов Boeing-737 MAX был введен сроком на месяц.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Власти Узбекистана продлили еще на месяц запрет на посадку и взлет в аэропортах страны самолетов Boeing 737 MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Ташкента.

"Срок приостановления управления самолетами Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в аэропортах Узбекистана продлен до 5:00 (3:00 мск) 14 мая 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет продлен на основании решения Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана и международного извещения для авиационного персонала (NOTAM).

Boeing 737 Max, архивное фото
© AP Photo / Ted S. Warren
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Изначально запрет был введен в Узбекистане 13 марта сроком на месяц. Он не касается пролетов самолетов этого типа над Узбекистаном.

Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании.

Теги:
Узбекистан, запрет, Самолет, Boeing



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