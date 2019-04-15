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Выйти сухим из воды: в Узбекистане на этой неделе продолжатся ливни

Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане
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Прогноз погоды обещает дождливую неделю во многих регионах страны.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистану вновь стоит ждать дождей, в некоторых регионах ожидаются грозы и сильные порывы ветра, сообщает Узгидромет.

В начале недели по республике пройдут дожди, возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. Только по северным районам республики и областям Ферганской долины осадков не ожидается. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов.

Напомним, в Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.

Последствия схода селевого потока
© Sputnik / Анатолий Устиненко
Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане

Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре. 

В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

Теги:
Узбекистан, дождь, гроза, ливень, Погода



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