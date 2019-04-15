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Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев открыли года Казахстана в Узбекистане

Символ вечной дружбы: Мирзиёев и Токаев открыли Год Казахстана в Узбекистане

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (14)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане состоялась во Дворце международных форумов в Ташкенте. В мероприятии приняли участие главы двух стран Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

"Это знаменательное событие также является символом вечной и искренней дружбы, культурной и духовной общности двух народов", — заявил президент Узбекистана на открытии.

По данным пресс-службы главы государства, он отметил, что данное мероприятие стало логическим продолжением Года Узбекистана в Казахстане в 2018 году.

Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане
Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане

"Нас связывают единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы — наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии", — заявил Токаев.

Президент Казахстана также предложил открыть туристический кластер, соединив в один маршрут города Туркестан, Самарканд, Бухару — главные духовные и исторические центры двух стран.

Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане
Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал журналистам о договоренностях, достигнутых с Шавкатом Мирзиёевым в ходе визита. По словам казахстанского лидера, стороны будут наращивать сотрудничество по всем отраслям.

Токаев и Мирзиёев подписали несколько важных документов >>>

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (14)
Теги:
Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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