Символ вечной дружбы: Мирзиёев и Токаев открыли Год Казахстана в Узбекистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане состоялась во Дворце международных форумов в Ташкенте. В мероприятии приняли участие главы двух стран Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

"Это знаменательное событие также является символом вечной и искренней дружбы, культурной и духовной общности двух народов", — заявил президент Узбекистана на открытии.

По данным пресс-службы главы государства, он отметил, что данное мероприятие стало логическим продолжением Года Узбекистана в Казахстане в 2018 году.

Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане

"Нас связывают единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы — наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии", — заявил Токаев.

Президент Казахстана также предложил открыть туристический кластер, соединив в один маршрут города Туркестан, Самарканд, Бухару — главные духовные и исторические центры двух стран.

Пресс-служба президента Узбекистана Церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал журналистам о договоренностях, достигнутых с Шавкатом Мирзиёевым в ходе визита. По словам казахстанского лидера, стороны будут наращивать сотрудничество по всем отраслям.

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