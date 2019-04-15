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Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Касым-Жомарт Токаев об итогах первых переговоров с Мирзиёевым: я доволен

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Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал журналистам о достигнутых договоренностях с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По словам казахстанского лидера, прибывшего в Ташкент с государственным визитом, стороны будут наращивать сотрудничество по всем отраслям.

В частности Токаев подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Узбекистаном и Казахстаном укрепляются третий год подряд, а до 2020-го Астана и Ташкент намерены выйти с нынешних 3 миллиардов долларов товарооборота на 5 миллиардов долларов.

"Мы высоко оценили результат первого узбеско-казахстанского межрегионального форума и ведем работу по организации второго подобного мероприятия. Это придаст новый импульс нашим взаимоотношением. В прошлом году очень масштабно прошел год Узбекистана в Казахстане, а сейчас мы открываем год Казахстана в Узбекистане, что еще больше сблизит наши народы и страны", — подчеркнул Токаев.

Не обошли стороной лидеры двух стран и международные проблемы, обсудив формат взаимодействия на многосторонних площадках, а также мирное урегулирование ситуации в Афганистане.

Подробности в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан (13)
Теги:
Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан, Казахстан, Шавкат Мирзиёев



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