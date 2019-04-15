Касым-Жомарт Токаев об итогах первых переговоров с Мирзиёевым: я доволен

"Мы высоко оценили результат первого узбеско-казахстанского межрегионального форума и ведем работу по организации второго подобного мероприятия. Это придаст новый импульс нашим взаимоотношением. В прошлом году очень масштабно прошел год Узбекистана в Казахстане, а сейчас мы открываем год Казахстана в Узбекистане, что еще больше сблизит наши народы и страны", — подчеркнул Токаев.
Не обошли стороной лидеры двух стран и международные проблемы, обсудив формат взаимодействия на многосторонних площадках, а также мирное урегулирование ситуации в Афганистане.
Подробности в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.