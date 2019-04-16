ГУВД Ташкента поможет в проведении шествия 9 мая

ГУВД отметили, что ориентировочное количество участников в 5000 человек является значительным для прохождения по тротуарам и дорожкам города.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. ГУВД Ташкента окажет содействие в проведении шествия 9 мая, сообщатся в Facebook.

Вчера заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан — начальниом ГУВД города Ташкента генерал-майором Р. Джураевым был проведен выездной прием граждан в здании комитета махалли "Навкирон" в Сергелийском районе.

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В ходе встречи обсудили проведение народно-патриотического шествия, которое пройдет 9 мая от мемориала "Братские могилы" до Вечного огня на площали "Мустакиллик".

ГУВД отметили, что ориентировочное количество участников в 5000 человек является значительным для прохождения по тротуарам и дорожкам города.

Напомним, что в начале апреля

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поддержал желание граждан 9 мая совершить шествие от "Братских могил" до Вечного огня на площади Мустакиллик по тротуарам и дорожкам.

На встрече с организаторами акции Артыкходжаев отметил, что ради примерно пяти тысяч участников перекрывать улицы не будут, поэтому идти нужно будет по тротуарам. По словам хокима, городские службы хорошо знают свою работу и помогут участникам шествия безопасно преодолеть перекрестки.

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"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".