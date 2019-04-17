В Узбекистане может вырасти число женщин-депутатов

Сегодня в парламенте женщины составляют только 15% от общего числа парламентариев. И это при том, что выборным законодательством предусмотрена 30% квота.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Комитет женщин Узбекистана с привлечением ресурсов Центризбиркома, политических партий, собственного широкого представительства планирует серьезно поработать над тем, чтобы в будущем парламенте число женщин-депутатов значительно возросло, сообщает UzDaily.

Центральной избирательной комиссией и Комитетом женщин республики Узбекистан 16 апреля 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии, которое подписали председатель Центральной избирательной комиссии республик Узбекистан Мирза-Улугбек Абдусаломов и заместитель премьер-министра республики Узбекистан, председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

В своих выступлениях на церемонии подписания Соглашения, Мирза-Улугбек Абдусаломов и Танзила Нарбаева отмечали, что для реального количественного и качественного роста женского парламентаризма в Узбекистане в настоящее время есть все необходимые условия.

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Как отметила в интервью руководитель отдела по повышению социально-политической активности женщин Комитета женщин Республики Узбекистан Дилором Кузиева, сегодня в парламенте женщины составляют только 15% от общего числа парламентариев. И это при том, что выборным законодательством предусмотрена 30% квота при выдвижении женщин-кандидатов, баллотирующихся в Законодательную палату.

"Сегодня мы подписали Соглашение в целях того, чтобы кандидатуры баллотирующихся в парламент женщин были представлены наравне с мужчинами – 50%. Комитет женщин к предстоящим выборам формирует резерв из числа активных женщин, мы работаем над повышением их руководящих навыков, политических знаний, знаний в сфере преобразований, которые происходят в нашей стране. Эта работа ведется совместно с политическими партиями, чтобы на предстоящих выборах в парламент баллотировались готовые к предстоящей серьезной работе кандидаты", - рассказала Кузиева.

Кроме работы с потенциальными кандидатами в депутаты, Комитет женщин увеличивает активность в области повышения знаний в области выборов и среди женщин, которые будут избирать.

Более 10 тысяч специалистов работают в структуре самого Комитета женщин по всей стране. Повышая их знания в сфере политики, избирательного права, Комитет женщин тем самым широко распространяет эти знания.

Целью работы Комитета женщин в этом направлении, является подготовка таких кандидатов из числа женщин, которые в случае их избрания в парламент, будут реально способны решать ту или иную проблему, работать во благо народа и процветания страны.