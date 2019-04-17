ГУВД Ташкента разъяснило свою позицию по шествию "Бессмертного полка" 9 мая

На сегодняшний день пресс-служба ГУВД не имеет информации о разрешении хокимиятом проведения акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, в том числе в виде марша по улицам.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. ГУВД Ташкента обратились к СМИ с просьбой не тиражировать новости о том, что оно окажет содействие в проведении акции "Бессмертный полк" в столице.

"ГУВД Ташкента совместно с другими правоохранительными органами обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан во время проведения всех праздников в четком соответствии с утвержденным планом. Так, как это было в дни празднования Нового года, Международного женского дня, Навруза", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, День памяти и почестей, отмечаемый в Узбекистане 9 мая, является официальным праздником, и в этот день личный состав ГУВД будет нести службу по всему городу. В том числе в местах, где будет проходить церемония возложения венков, включая мемориальные комплексы "Вечный огонь", "Братские могилы" и другие.

"Уважаемые работники СМИ, убедительно просим вас перед публикацией сведений, полученных от третьих лиц, уточнять информацию в пресс-службе ГУВД Ташкента", - обращаются к СМИ в ГУВД.

На сегодняшний день пресс-служба ГУВД не имеет информации о разрешении хокимиятом проведения акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, в том числе в виде марша по улицам.

"На выездном приеме, который проводился 15 апреля, житель Ташкента Тимур Исмоилов, записавшийся на прием "по личным вопросам", но задавший вопросы по данной акции, получил ответ, идентичный изложенному выше", - добавили в ГУВД.

Напомним, вчера в Facebook появилась информация о том, что ГУВД поможет в проведении акции "Бессмертный полк" в Ташкенте.

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения "Бессмертный полк".