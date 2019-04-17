В Кашкадарье из-за дождей обвалилась дорога - фото

Как сообщают пользователи, автомобильная дорога, которая превратилась в овраг, проходит через село Окработ.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога, передает Telagram-канал.

Как сообщают пользователи, дорога проходит через село Окработ.

© Telegram В Кашкадарье обвалилась дорога из-за дождей

Напомним, в конце марта Узбекистан настигли проливные дожди. В начале апреля из-за этого повредилась железная дорога, которая также проходила через село Окработ.

Узбекские синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. Совсем недавно сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре.

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В конце марта от ливней пострадал Самарканд. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

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В начале этой недели по республике прошли дожди и грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. Только по северным районам республики и областям Ферганской долины осадков не ожидается.