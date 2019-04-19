Очередная драка подростков в Ташкенте: ГУВД проводит проверку

С учащимися, их родителями, руководством, классными руководителями и преподавателями учебного заведения проведена профилактическая беседа.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. В Ташкенте проводят доследственную проверку по факту драки между учащимися одной из городских школ, сообщает ГУВД Ташкента.

Шестнадцатого апреля примерно в 13:00 в ходе ссоры, возникшей между учащимися параллельных 10-х классов школы № 91, А.Д. нанес телесные повреждения Ш.А. Последний обратился за медицинской помощью. По данному факту УКД ОВД Яккасарайского района ведется доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой действиям А.Д. будет дана правовая оценка.

"С учащимися, их родителями, руководством, классными руководителями и преподавателями учебного заведения проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Подробно.уз" ранее в СМИ появилось письмо матери избитого ребенка, в котором сообщалось, что он находится реанимационном отделе медучреждения. По словам матери, в ходе конфликта ее сына избил молодой человек, занимающийся рукопашным боем. При этом он отправил его одним ударом в нокаут, а потом добивал, когда тот лежал без сознания на земле.

Напомним, пару дней назад в Ташкенте также произошел конфликт между подростками.

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Четырнадцатого апреля на скейт-площадке в сквере "Голубые купола" женщина с ребенком вступила в перепалку с молодыми людьми.

Они попросили ее убрать ребенка с трассы для катания на скейтбордах. Совсем скоро в сквере появились двое мужчин, как оказалось, муж женщины и его брат, которые пришли за извинениями в адрес своей родственницы. Беседа очень быстро перешла в выяснение отношений, а потом и в драку. В результате инцидента трое подростков получили травмы. Госпитализации пострадавшим не потребовалось.