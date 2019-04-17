Время отвечать: что грозит виновнику драки в скейт-парке у "Голубых куполов"

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В отношении обидчика скейтеров в сквере "Голубые купола" заведено уголовное дело, сообщает ГУВД города Ташкента.

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Данный конфликт произошел 14 апреля на скейт-площадке в сквере "Голубые купола". Женщина с ребенком вступила в перепалку с молодыми людьми.

Они попросили ее убрать ребенка с трассы для катания на скейтбордах. Совсем скоро в сквере появились двое мужчин, как оказалось муж женщины и его брат, которые пришли за извинениями в адрес своей родственницы. Беседа очень быстро перешла в выяснение отношений, а потом и в драку.В результате инцидента трое подростков получили травмы. Госпитализации пострадавшим не потребовалось.

"Приехавший по жалобе жены 40-летний М.М. (человек в синей рубашке), игнорируя нормы поведения в общественном месте и выражаясь нецензурной бранью, стал наносить побои молодым людям и прекратил свои противоправные действия лишь после прибытия наряда ППС". - говорится в сообщении ГУВД.

Также сообщается, что по результатам доследственной проверки, в отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие.

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