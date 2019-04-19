СМИ: Шавкату Мирзиёеву вручат премию "Человек года в Азии"

Издание напомнило: в прошлом году сообщалось, что награждение победителей пройдет в ходе Генеральной ассамблеи AJA весной 2019 года.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Тридцать первого мая в Ташкенте состоится медиафорум Ассоциации журналистов Азии (AJA), где президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву будет вручена премия "Человек года в Азии", сообщает газета "Наманганская правда", ссылаясь на собственный источник в AJA.

Как сообщили изданию в Ассоциации журналистов Азии в конце 2018 года, награждение победителей состоится весной 2019 года во время Генеральной ассамблеи AJA.

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Издание также опубликовало информацию о том, что на форум приглашены все журналисты, входящие в ассоциацию.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был признан человеком года в Азии - 2018 по версии Ассоциации журналистов Азии. Глава Узбекистана стал победителем в номинации "политика" за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами. Также в журнале было указано, что с тех пор, как Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года, он реформировал политику, направленную на то, чтобы открыть экономику и улучшить права человека, освободив политических заключенных.