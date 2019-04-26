В Узбекистане утвержден порядок проверки школ и детсадов

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок проверки деятельности детских садов и школ, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.
В соответствии с постановлением, инспектировать учреждения могут:
- Министерство внутренних дел и его специальные подразделения, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- Государственная служба пожарной безопасности и ее территориальные подразделения;
- центры санитарно-эпидемиологического контроля;
- органы содействия занятости;
- органы чрезвычайных ситуаций;
- органы охраны окружающей среды.
Проверка должна длиться не более десяти дней.
Государственный орган, который имеет в своем ведение детский сад или школу, следует уведомить о будущей проверке за десять дней. Тот, в свою очередь, уведомляет о проверке детские сады или школы.
В начале января Министерство дошкольного образования сообщило, что система дошкольного образования в республике оказалась в кризисной ситуации, требующей жесткого пресечения злоупотреблений на местах. В долевом разрезе на первое место вышли хищения и незаконные расходы, составляющие 47,6% от общей суммы финансовых нарушений. На втором месте — нарушения в области госзакупок (27,6%), на третьем и четвертом местах стоят неправильное планирование бюджетных средств (17,2%), излишки и прочие нарушения (7,7%).