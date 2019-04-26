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Дети в детском саду

В Узбекистане утвержден порядок проверки школ и детсадов

© Facebook / Министерство дошкольного образования Узбекистана
В Узбекистане
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Учреждения планируется уведомлять о проверке за десять дней.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок проверки деятельности детских садов и школ, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

В соответствии с постановлением, инспектировать учреждения могут:

  • Министерство внутренних дел и его специальные подразделения, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
  • Государственная служба пожарной безопасности и ее территориальные подразделения;
  • центры санитарно-эпидемиологического контроля;
  • органы содействия занятости;
  • органы чрезвычайных ситуаций;
  • органы охраны окружающей среды.

Проверка должна длиться не более десяти дней.

Государственный орган, который имеет в своем ведение детский сад или школу, следует уведомить о будущей проверке за десять дней. Тот, в свою очередь, уведомляет о проверке детские сады или школы.

В начале января Министерство дошкольного образования сообщило, что система дошкольного образования в республике оказалась в кризисной ситуации, требующей жесткого пресечения злоупотреблений на местах. В долевом разрезе на первое место вышли хищения и незаконные расходы, составляющие 47,6% от общей суммы финансовых нарушений. На втором месте — нарушения в области госзакупок (27,6%), на третьем и четвертом местах стоят неправильное планирование бюджетных средств (17,2%), излишки и прочие нарушения (7,7%).

Теги:
проверка, Школа, детский сад



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