В Узбекистане создали антикоррупционный Telegram-бот

Теперь каждый сможет сообщить о незаконных действиях: о фактах коррупционных правонарушений Министерства юстиции и учебных заведений, также входящих в его систему.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана создало Telegram-бот против коррупции @antikorbot, сообщается на их канале.

"Данный бот создан в целях обеспечения дополнительных возможностей своевременного оповещения о фактах коррупции среди сотрудников органов юстиции, немедленного реагирования на эти факты, борьбы с их последствиями, профилактики", - говорится в сообщении.

Теперь каждый сможет сообщить о незаконных действиях: о фактах коррупционных правонарушений Министерства юстиции и учебных заведений, также входящих в его систему.

Направленные сообщения будут рассмотрены в соответствующем порядке, гарантируется сохранение личности обратившегося лица в строжайшей тайне.

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А вот клевета влечет наложение штрафа от двадцати (4 млн сумов) до шестидесяти (12 млн сумов) МРЗП.

Напомним, в республике создано большое количество Telegram-ботов, помогающих людям в любых вопросах.

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Так, в Узбекистане запускают бот, который будет бороться с травлей в школе. До этого узбекистанцы создали бот, который облегчит покупки и выбор стройматериалов, бот для абитуриентов, которые могут посмотреть результаты экзаменов, бот для жалоб на автобусы в Ташкенте и множество других.