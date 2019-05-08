Коммерческие банки под защитой депутатов: новые поправки в проект закона

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса обсудила роль Центробанка в системе финансовых субъектов республики на очередном заседании, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" породил массу дискуссий в нижней палате парламента. Изначально проект был направлен на планомерное развитие денежно-кредитной политики в стране и обеспечение стабильности цен. Во время прений депутаты подняли ряд ключевых вопросов, высказывали свои мнения и предложения.

Депутат Расул Кушербаев заявил, что на заседании Либерально-демократической партии Узбекистана большинство собравшихся высказались против учреждения в коммерческих банках института представителя Центробанка. По словам депутата, такой шаг будет мешать финансовой самостоятельности коммерческих банков и негативно скажется на формировании независимой кредитной политики и привлечении сторонних инвесторов.

Бекзод Ортиков, опираясь на нормы нового проекта, подчеркнул невмешательство государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства. Также парламентарий заметил, насколько правильным будет в век бурного развития информационно-коммуникационных технологий внедрение должности представителя Центробанка.

Узбекистан примет участие в совещаниях совета управляющих Всемирного банка>>>

Со стороны Центрального банка Узбекистана ответил Темур Ишметов. По его словам, учреждение института представителя ЦБ в коммерческих структурах будет выполняться лишь с целью регуляторной функции Центробанка и его независимости. Это повысит статус Узбекистана на международной арене.

В процессе принятия законов и реформирования банковской системы свободная экономика может нести за собой множество рисков для финансовой системы страны. Чтобы предотвратить подобное, любой регулятор должен полностью пересмотреть свою деятельность.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Всемирного банка

Отмечалось также, что учреждение института представителя Центробанка поможет вовремя предотвратить финансовые угрозы для коммерческих банков и их клиентов.

Было принято решение: опираясь на международный опыт, сделать систему ЦБ как можно более прозрачной и подотчетной.

Проект закона при­няли в первом чтении. С учетом предложений он будет еще доработан к следующему чтению.