Минюст Узбекистана намерен покончить с незаконными сносами

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана объявило о начале акции, в рамках которой граждане могут в режиме онлайн подать жалобы о незаконных сносах.
"Пришло время покончить с этим!" — заявили в ведомстве.
Акция продлится до 30 июня. Обращение в Минюст можно отправить здесь.
Ранее хоким Ташкента Джахонир Артыкходжаев ответил на статью The Guardian под названием "Выселены без предупреждения: внезапные сносы в Ташкенте вызывают гнев". Глава столичной администрации заявил, что любые сносы в городе проводятся в соответствии с соблюдением закона, и выразил готовность встретиться с журналистами известного британского издания, чтобы дать им больше информации о столице Узбекистана.