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Снос дома

Минюст Узбекистана намерен покончить с незаконными сносами

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Узбекистане
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В течение более полутора месяцев министерство будет принимать и рассматривать онлайн-обращения в сфере соблюдения прав собственности граждан на недвижимое имущество.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана объявило о начале акции, в рамках которой граждане могут в режиме онлайн подать жалобы о незаконных сносах.

Встреча общественного Совета с хокимом города Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым
© Facebook / Общественный совет при хокимияте Ташкента
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Узбекистанцев призвали обратиться в ведомство, если нарушаются права на недвижимое имущество, не выплачивается компенсация за снесенное сооружение, не устраивает форма предложенной компенсации, а также — если граждане не могут получить право собственности на недвижимое имущество.

"Пришло время покончить с этим!" — заявили в ведомстве.

Акция продлится до 30 июня. Обращение в Минюст можно отправить здесь.

Ранее хоким Ташкента Джахонир Артыкходжаев ответил на статью The Guardian под названием "Выселены без предупреждения: внезапные сносы в Ташкенте вызывают гнев". Глава столичной администрации заявил, что любые сносы в городе проводятся в соответствии с соблюдением закона, и выразил готовность встретиться с журналистами известного британского издания, чтобы дать им больше информации о столице Узбекистана.

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Теги:
жалоба, Узбекистан, снос дома, Недвижимость, Министерство юстиции Узбекистана



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