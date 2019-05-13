Узбекские правоохранители нашли наркотические растения на дачном участке

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных мероприятий, сообщает пресс-служба Государственный таможенный комитет Узбекистана.
Новый наркотик "косит" молодежь – что известно о синтетическом убийце>>>
В ходе оперативной проверки на дачном участке одного из жителей Андижанской области были обнаружены наркотические растения. На загородной территории гражданин успел вырастить 1 куст каннабиса и 7 кустов опийного мака (кукнар). Также у злоумышленника было изъято и приобщено к делу 587 граммов высушенной маковой соломы.
В настоящее время по этому факту проводятся следственные действия и таможенные проверки.