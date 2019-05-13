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Марихуана

Узбекские правоохранители нашли наркотические растения на дачном участке

© Flickr/ Bob Doran
В Узбекистане
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Незадачливый фермер теперь находится под следствием.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik.  Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных мероприятий, сообщает пресс-служба Государственный таможенный комитет Узбекистана.

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В ходе оперативной проверки на дачном участке одного из жителей Андижанской области были обнаружены наркотические растения. На загородной территории гражданин успел вырастить 1 куст каннабиса и 7 кустов опийного мака (кукнар). Также у злоумышленника было изъято и приобщено к делу 587 граммов высушенной маковой соломы.

В настоящее время по этому факту проводятся следственные действия и таможенные проверки.

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Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории фермерского хозяйства "Мустакиллик" в Букинском районе Ташкентской области 32 куста черного мака. "Производителем" наркотического вещества, как сообщили в пресс-службе МВД, оказался один из работников. Кроме того, у мужчины нашли пять граммов еще одного наркотика — марихуаны.

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков, Вредные привычки и наркозависимость, борьба с наркоманией, легкие наркотики, Наркоторговля, Наркотики



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