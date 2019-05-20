Снова повышение: в Узбекистане с 1 июня новые цены на газ и электричество

При отсутствии счетчиков кубометр газа, используемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 605 сумов, в то время, как сейчас - 553 сума.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В Узбекистане с 1 июня вступает в силу повышение тарифов на природный и сжиженный газ и электроэнергию, сообщается в постановлении.

Теперь цена кубометра газа (при наличии счетчиков) составит 350 сумов, при 320 сейчас.

При отсутствии счетчиков кубометр газа, используемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 605 сумов, в то время, как сейчас - 553 сума.

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На отопление — 350 сумов за кубометр (сейчас — 320 сумов).

Килограмм сжиженного газа будет стоить 1200 сумов вместо нынешних 950 сумов, а стоимость 1 кВт·ч для бытовых потребителей увеличится с 250 до 280 сумов. Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах централизованно оборудованных электроплитами, цена 1 кВт·ч составит 140 сумов (сейчас — 125 сумов).

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Также известно, что с 2023 года Узбекистан заморозит тарифы на электроэнергию минимум на три года.

В ходе разработки нового механизма планируется предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали возможности создания дискриминационного подхода к формированию тарифов, а сами тарифы не были подвержены необоснованному политическому влиянию.

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В ноябре прошлого года цены на электроэнергию выросли с 228,6 до 331 сума за 1 кВт/ч, а в июне 2019-го ожидается повышение до 370 сумов.