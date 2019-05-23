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В Узбекистане выбрали поставщика бодикамер из США

В Узбекистане выбрали поставщика бодикамер из США

© МВД Узбекистана
В Узбекистане
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Комания Infinecom LLC теперь будет поставлять в Узбекистан персональные видеорегистраторы и оборудование хранения данных.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Узбекистане выбрали поставщика бодикамер для инспекторов ДПС - это будет американская компания Infinecom LLC, сообщает МВД Узбекистана.

Данная компания теперь будет поставлять в Узбекистан персональные видеорегистраторы и оборудование хранения данных.

"Поставляемые бодикамеры записываюти децентрализовано хранят аудио- и видеоконтент с последующим воспроизведением, подают сигнал "тревога" в централизованную диспетчерскую службу в экстренных случаях. Также диспетчер сможет проводить мониторинг местоположения мобильных нарядов, а также получать доступ к сигналу камеры в режиме реального времени, отслеживать исполнение сотрудником своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Согласно данным, первоначально свои предложения по поставке оборудования министерству предложили 15 узбекских и иностранных компаний.

На втором этапе были отобраны шесть производителей: Anico Kft, Infinecom LLC, SecureHouse, PolyTechnologies, Des Ltd, "Узэлектроаппарат-Электрощит". Именно их бодикамеры тестировались в полевых условиях.

Ташкентские инспекторы начнут носить "бодикамеры" >>

Комания Infinecom LLC была создана в декабре 2011 года. Штаб-квартира находится в городе Коллервилль, штат Теннесси, имеет свои представительства в Сингапуре и Узбекистане. 

Напомним, в апреле стало известно о том, что инспекторы УБДД начнут тестировать бодикамеры. Инспектор будет иметь право снимать камеру во время службы не более чем на 5 минут на личные нужды, а также во время обеда. Все записи ежедневно после окончания инспектором службы будут копироваться на специальный сервер и храниться там в течение месяца.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, инспектор, УБДД, ГУВД Ташкента, МВД Узбекистана



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