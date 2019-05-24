Дознаватели и следователи ОВД получили неприкосновенность

Установлен особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников следственных подразделений ОВД.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Закон "Об органах внутренних дел" внесены поправки, из которых следует, что некоторые сотрудники ОВД получают неприкосновенность.

Речь идет о дознавателях, следователях и руководителях следственных подразделений. Теперь завести уголовное дела на данных сотрудников в праве только прокуроры Ташкента, главные прокуроры областей, прокурор республики Каракалпакстан и приравненные к ним лица.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Милиция в Узбекистане окончательно уходит в прошлое

В Узбекистане статус неприкосновенности имеют депутаты, сенаторы, судьи, адвокаты, а также работники прокуратуры и военнослужащие СГБ.

Напомним, что парламент Кыргызстана недавно принял законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов.

А в начале года в России гремело дело сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого лишили неприкосновенности и арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации.