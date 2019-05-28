Известный ресторан Cinara's в Ташобласти выставлен на аукцион

Помимо ресторана, в этом здании 19 комнат на 958 квадратных метров за 6 миллиардов сумов.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Ташкентской области выставлен на аукцион ресторанный комплекс Cinara’s, следует из данных E-ijro.

© UzNews.uz Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района выставило на аукцион ресторанный комплекс Cinara’s, находящийся в Ташкентской области

Общая площадь двухэтажного здания (с 19-ю комнатами) составляет 958 квадратных метров.

Стартовая цена лота составляет 6 миллиардов сумов, а сумма задатка — 300 миллионов сумов.

© UzNews.uz Бюро принудительного исполнения Яккасарайского района выставило на аукцион ресторанный комплекс Cinara’s, находящийся в Ташкентской области

Примечательно, что решение выставить данную недвижимость на торги было принято экономическим судом 1 марта 2019 года, а сам аукцион пройдет 14 июня.

Раритетные авто узбекского олигарха выставлены на продажу >>

Напомним, в апреле был выставлен на аукцион "пряничный домик" Ташкента за четыре миллиона долларов, принадлежавший узбекскому олигарху корейского происхождения Дмитрию Лиму.

"Пряничный домик" олигарха выставлен на продажу в Ташкенте >>

Позже на аукцион были выставлены его раритетные автомобили: М-103 был выставлен за 648 483 546 сумов, BMW 511 - за 527 593 963 сума, а TRIUMPH - за 600 217 528 сумов.