"Тотальный диктант": сколько "абсолютных отличников" в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Стали известны результаты акции "Тотальный диктант" в Каракалпакстане. Из тысячи участников лишь 21 человек справились на "пятерку".

Жители и гости республики впервые присоединились ко всемирному проекту "Тотальный диктант", который охватил в этот раз 81 стану. Всего в 2019 году в акции приняли участие почти четверть миллиона любителей русского языка. На этом же мероприятии был проведен специальный проект TruD, для тех, кто только начал познавать "великий и могучий".

Белые рубашки и улыбки на лице: "Тотальный диктант" в Ташкенте - видео>>>

Предварительные результаты "Тотального диктанта", утвержденные местной республиканской Экспертной комиссией, были доступны к просмотру уже 19 апреля на официальном сайте проекта. Окончательные итоги теперь подвел главный штаб. При просмотре своего результата на сайте пользователю предлагается скачать сертификат об участии в проекте с печатью и подписью руководителя Всемирного Фонда "Тотальный диктант".

По результатам проверки "Абсолютными Отличниками" стали 7 участников, написавших текст без единой ошибки. Ещё 14 человек допустили в работе только одну пунктуационную ошибку, став "Отличниками" проекта.

Хорошистов в Каракалпакстане набралось почти три сотни, причем, в 60% случаев они не допустили ни единой орфографической ошибки. Такая же ситуация наблюдалась с итоговыми оценками "3", где 20% с такой оценкой запутались с правилами пунктуации.

Звание "Отличник Тотального диктанта" присуждается тем, кто допустил ни одной или только одну пунктуационную ошибку; хорошистами признавали за не более чем четыре допущенных ошибки, при этом не более 2 орфографических, а "тройку" ставили за восемь ошибок в тексте.

Нынешний сезон "Тотального диктанта" в Каракалпакстане будет завершен после раздачи работ, которая состоится с 1 июня, после чего пройдет награждение "Отличников проекта" в День русского языка — 6 июня.

В состав республиканской экспертной комиссии вошли 18 профессиональных филологов, под руководством методиста русского языка и литературы Министерства народного образования Республики Каракалпакстан Миригуль Бердибаевой.

Информационное агенство "Sputnik Узбекистан" выступило в качестве информационного партнера акции в Каракалпакии, на главной площадке проекта, в филиале ТУИТ в Нукусе, текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.