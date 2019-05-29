Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку - фото

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. The Coca-Cola Company при помощи Антимонопольного комитета заставила сменить этикетку производителей напитка Frutto Cola от ООО NORIN BOTTLERS, сообщает пресс-служба ведомства.
Американская компания сообщила комитету, что некоторые элементы этикетки напитка Frutto Cola схожи с зарегистрированными ранее товарными знаками Coca-Сola.
По результатом проверки было подтверждено нарушение статьи 13 Закона Республики Узбекистан "О конкуренции".
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ООО NORIN BOTTLERS исполнила предписание, выданное Антимонопольным комитетом, а также разработал новый дизайн этикетки для напитка.
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