15:58 29 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Coca-Cola

Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку - фото

© Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
225 0 0

Узбекистанскому Frutto Cola пришлось выполнить предписание Антимонопольного комитета.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. The Coca-Cola Company при помощи Антимонопольного комитета заставила сменить этикетку производителей напитка Frutto Cola от ООО NORIN BOTTLERS, сообщает пресс-служба ведомства.

Американская компания сообщила комитету, что некоторые элементы этикетки напитка Frutto Cola схожи с зарегистрированными ранее товарными знаками Coca-Сola.

Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку
© https://telegra.ph/USTRANEN-OCHEREDNOJ-FAKT-NEDOBROSOVESTNOJ-KONKURENCII-05-29
Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку

По результатом проверки было подтверждено нарушение статьи 13 Закона Республики Узбекистан "О конкуренции".

Coca-Cola
© Sputnik/ Facebook
Coca-Cola выпускает новую газировку впервые за 10 лет
Согласно с ней запрещается реализация товара с незаконным использованием обозначения сходного до степени смешения товарному знаку конкурента путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках.

Новый логотип: что роднит фестиваль в Коканде с испанским футболом>>>

ООО NORIN BOTTLERS исполнила предписание, выданное Антимонопольным комитетом, а также разработал новый дизайн этикетки для напитка.

Недавно мы рассказывали о поразительном сходстве одной узбекской рекламы с роликом от Coca-Cola.

Хокимият Ферганской области подает в суд на автора украденного бренда>>>

Теги:
энергетический напиток, компания, этикетка, плагиат, Coca-Cola



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Гаспарян: Саакашвили не взяли в команду Зеленского
Гаспарян о том, какую должность заслужил Михаил Саакашвили
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054