Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку - фото

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. The Coca-Cola Company при помощи Антимонопольного комитета заставила сменить этикетку производителей напитка Frutto Cola от ООО NORIN BOTTLERS, сообщает пресс-служба ведомства.

Американская компания сообщила комитету, что некоторые элементы этикетки напитка Frutto Cola схожи с зарегистрированными ранее товарными знаками Coca-Сola.

© https://telegra.ph/USTRANEN-OCHEREDNOJ-FAKT-NEDOBROSOVESTNOJ-KONKURENCII-05-29 Снова плагиат: Coca-cola заставила компанию сменить похожую этикетку

По результатом проверки было подтверждено нарушение статьи 13 Закона Республики Узбекистан "О конкуренции".

Согласно с ней запрещается реализация товара с незаконным использованием обозначения сходного до степени смешения товарному знаку конкурента путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках.

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ООО NORIN BOTTLERS исполнила предписание, выданное Антимонопольным комитетом, а также разработал новый дизайн этикетки для напитка.

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