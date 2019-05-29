Незаконная охота и рыбалка грозит штрафом до 121,6 млн сумов

Также установлены штрафы за повторное совершение одних и тех же нарушений.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Подписан Закон о поправках в Уголовный кодекс Узбекистана и в Кодекс об административной ответственности, сообщает Народное слово.

Согласно изменениям в Кодексе об административной ответственности, нарушение правил охоты и рыболовства влечет за собой наложение штрафа в размере от 1 013 650 до 2 027 300 сумов, когда ранее от 202 730 до 405460 сумов.

А для должностных лиц штраф может доходить до 3 040 950 сумов.

В статью также включены штрафы за повторное совершение одного и того же правонарушения в течение года.

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Ужесточен штраф и за изготовление, ввоз, хранение, перевозку или пересылку, приобретение либо сбыт запрещенных орудий или средств охоты и рыболовства.

Уголовного кодекс тоже подвергся изменениям. Граждан, причинивших значительный ущерб природе при незаконной охоте или рыболовстве ожидает штраф до 40 546 000 сумов или обязательные общественные работы до 300 часов.

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Группы лиц, причинившие крупный ущерб природе наказываются штрафом до 81 092 000 сумов или обязательными общественными работами до 400 часов. В отдельных случаях предусмотрено даже лишение свободы до трех лет.

При нанесении вреда зверям, птицам, рыбам и другим животным или растениям, занесенным в Красную книгу, гражданин должен будет заплатить до 121 638 000 сумов или получить срок до пяти лет.

С полным текстом закона вы можете ознакомиться на сайте.

Ранее мы сообщали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают ужесточение административного наказания за жестокое обращение с животными.