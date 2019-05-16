Узбекские браконьеры с электроудочкой нанесли природе многомиллионный ущерб

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области задержаны несколько браконьеров, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
По данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Напомним, что в республике запрещено рыболовство в водоемах без специальных разрешений.
В апреле одному из узбекских рыбаков удалось поймать рыбу размером с барана. Ее вес составил 35 килограммов.