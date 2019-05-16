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Рыбалка.

Узбекские браконьеры с электроудочкой нанесли природе многомиллионный ущерб

© Sputnik / Владимир Сергеев
Происшествия
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Мужчины ловили рыбу на территории поселка Кайирма Ахангаранского района. У них изъяли почти семь тысяч рыб.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области задержаны несколько браконьеров, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

Экологический рейд против деятельности браконьеров
Пресс-служба Госкомприроды
Госкомприроды борется с браконьерами и электроудочками
Мужчины ловили рыбу с помощью запрещенного прибора — электроудочки. Помимо нее, у браконьеров изъяли лодку SEAHAWK II и аккумулятор. Весь свежий улов — а это почти семь тысяч рыб — тоже пришлось сдать.

По данным Генпрокуратуры, браконьеры нанесли природе ущерб в очень крупном размере — на 281,5 миллиона сумов.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Напомним, что в республике запрещено рыболовство в водоемах без специальных разрешений. 

В апреле одному из узбекских рыбаков удалось поймать рыбу размером с барана. Ее вес составил 35 килограммов. 

Теги:
рыба, Узбекистан, Генпрокуратура Узбекистана, борьба с браконьерством, браконьеры



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