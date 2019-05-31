Гостиница "Узбекистан" в третий раз выставлена на продажу

Напомним, гостиница, расположенная в Ташкенте, выставляется на продажу уже третий раз. Последний раз это было в феврале 2019 года.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Гостиница "Узбекистан" снова выставлена на продажу за 33 миллиона долларов, сообщает UPL.

Напомним, гостиница, расположенная в Ташкенте, выставляется на продажу уже третий раз. Последний раз это было в феврале 2019 года.

В феврале в Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан состоялась встреча руководства с делегацией группы компаний Alshaya Group во главе с исполнительным директором Мухаммедом аль-Шайа, где делегация компании выразила особый интерес к развитию гостиничного бизнеса: как путем строительства новых зданий, так и возможности приватизации существующих объектов, нуждающихся в реконструкции для дальнейшего использования. Одним из таких объектов, по их словам, могла стать гостиница "Узбекистан".

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Гостиница "Узбекистан" была построена в 1974 году. Последний раз работы по реконструкции были проведены в 2010 году.

Многоэтажное здание гостиницы формой напоминает раскрытую книжку. В народе ее именуют "Узбечка". Номерной фонд отеля составляет 243 номера.