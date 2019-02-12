Четырехзвездочная гостиница в центре Ташкента выставлена на продажу

Доля государства в отеле "Узбекистан" будет выставлена на публичные торги в течение двух месяцев

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Известная ташкентская гостиница "Узбекистан" выставлена на продажу.

Агентство по управлению государственными активами объявило об открытии конкурсных торгов по реализации гостиничного комплекса "Узбекистан".

Сейчас государству принадлежит 80,13% в совместном предприятии ООО "Otel O’zbekiston", которое управляет зданием гостиницы. Начальная цена госдоли составляет 33 миллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба агентства, инвестор в течение двух лет должен взять на себя инвестиционные обязательства в объеме 100 миллиардов сумов.

Кроме того, новые владельцы должны будут взять на себя обязательства по модернизации и, если необходимо, реконструкции гостиницы.

"Узбекистан" - легендарная гостиница, которая была построена еще в 1974 году.

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Многоэтажное здание гостиницы формой напоминает раскрытую книжку. В народе ее именуют "Узбечка". Номерной фонд отеля составляет 243 номера.

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