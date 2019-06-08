Самолет не смог приземлиться в аэропорту Ташкента

Сильный штормовой ветер не позволил совершить посадку в столичном аэропорту.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Ташкент не смог приземлится из-за сильного ветра сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского Неба". Пилоту пришлось посадить самолет на запасной аэродром в Бишкеке.

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Аэропорт Ташкента был готов к приему борта, но экипаж самолета принял решение, что приземляться в условиях штормового ветра небезопасно, поэтому улетел в Бишкек.

Самолет Boeing 737-8LJ должен был приземлиться в аэропорту Ташкента в 14:10 по местному времени.

Недавно мы рассказывали про новую модель самолета. Летающий Gibson Flying-V будет представлен уже в октябре этого года.

Самолет был придуман студентом берлинского технического университета Юстусом Бенадом и разработан инженерами Делфтского технического университета TU Delft. Финансировать проект взялась нидерландская авиакомпания KLM.