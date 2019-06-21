На бывшего заместителя хокима Самарканда завели уголовное дело

Предполагается, что Талант Эсиргапов в ходе реализации вопросов строительства и предоставления земель был замешан в коррупционных преступлениях.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя хокима города Самарканда Таланта Эсиргапова и ряда должностных лиц, передает Daryo.uz.

Об этом сообщили на конференции с участием руководства областных отделов правоохранительных органов и председателей судов, состоявшейся в хокимияте Самаркандской области.

Против экс-главы СГБ Узбекистана возбудили уголовное дело >>>

Как говориться в сообщении, бывший заместитель хокима Самарканда в ходе реализации вопросов строительства и предоставления земель был замешан в коррупционных преступлениях.

По данным сотрудника областной прокуратуры, в отношении Таланта Эсиргапова и ряда должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса РУз "Должностной подлог".

В начале текущего года Талант Эсиргапов по собственному желанию покинул должность. Ранее, бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев был арестован по обвинению в получении взятки за принятие решения о строительстве.