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На бывшего заместителя хокима Самарканда завели уголовное дело

© samarkand.iamo.de
В Узбекистане
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Предполагается, что Талант Эсиргапов в ходе реализации вопросов строительства и предоставления земель был замешан в коррупционных преступлениях.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя хокима города Самарканда Таланта Эсиргапова и ряда должностных лиц, передает Daryo.uz.

Об этом сообщили на конференции с участием руководства областных отделов правоохранительных органов и председателей судов, состоявшейся в хокимияте Самаркандской области.

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Как говориться в сообщении, бывший заместитель хокима Самарканда в ходе реализации вопросов строительства и предоставления земель был замешан в коррупционных преступлениях.

Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным сотрудника областной прокуратуры, в отношении Таланта Эсиргапова и ряда должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса РУз "Должностной подлог".

В начале текущего года Талант Эсиргапов по собственному желанию покинул должность. Ранее, бывший хоким Самаркандской области Туробжон Джураев был арестован по обвинению в получении взятки за принятие решения о строительстве.

Теги:
взятка, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, уголовное дело, Задержание, борьба с коррупцией, Коррупция, хокимият, Хокимият, хоким, хоким



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