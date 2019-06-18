Адвокат Гульнары Каримовой рассказал новые подробности ее состояния

Гульнара Каримова находится в ужасном состоянии: проблемы с давлением, без лекарств и медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа сообщил новые подробности состояния его подопечной.

По его словам, он только что вернулся из Занги-Аты.

"Мой клиент в ужасном состоянии. Высокое давление, одна нога полностью перевязана, никакого лечения, никаких лекарств. У меня простой вопрос к государству: Занги-Ата, почему и до каких пор? Прекратите этот произвол!", - написал он в своем Twitter.

#Karimova #Uzbekistan Back from Zangiota. Client in bad shape. High blood pressure. Leg fully bandaged. No medical treatments. Fainted many times. Basic question to this government : Zangiota, why + until when? Stop this arbitrary detention. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 17 июня 2019 г.

Пару дней назад Иман Каримова опубликовала в Instagram заявление, написанное на имя главы Службы Государственной Безопасности и Генеральному прокурору Узбекистана.

В заявлении говорится говорится, что Гульнаре Каримовой даже после визита адвоката в конце марта, не оказали должной медицинской помощи. Иман уверяет, что на ее мать оказывается физическое и психологическое давление. По ее словам состояние Гульнары ухудшается с каждым днем. Продолжаются многочисленные проверки, несмотря на наличие анализов о высоком давлении, перенесенный гипертонический криз и ежедневное кровотечение.

Иман Каримова сообщила, что вместе с адвокатами из Англии будет вынуждена написать подобное заявление еще и в международный суд, при полном освещении в СМИ и с привлечением организаций по правам человека.

Напомним, что в начале июня адвокат Каримовой Грегуар Манжа написал также, что ей отказывают в лечении и она находится под сильным психологическим давлением.

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Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была переведена в колонию общего режима в начале марта этого года.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Каримова Гульнара Исламовна была осуждена на 10 лет лишения свободы.

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Затем наказание Каримовой заменили на ограничение свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в виде ограничения свободы по выбору самой осужденной по месту жительства ее дочери Иман.

Она была предупреждена, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также при невыполнении возложенных на нее обязанностей, суд может заменить срок ограничения свободы иным видом наказания.

Однако, по данным пресс-службы, Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства.

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Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула местожительство, в связи с чем была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. В связи с этим, Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года было принято определение о замене наказания осужденной Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.