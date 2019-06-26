Суд вынес приговор бывшему генпрокурору Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Верховный Суд республики.

Суд установил, что занимая высокую должность Кадыров совершил несколько тяжких преступлений. Среди них: подстрекательство к даче взятки, получение взяток, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в расследования и решения по судебным делам и многие другие.

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В ходе уголовного дела, которое длилось почти 6 месяцев опрошено более 200 свидетелей, проведены несколько экспертиз и служебных проверок.

В качестве меры наказания за содеянное экс-чиновник приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 МРЗП. Лица, которые были в сговоре с Кадыровым получили от 13 до 19 лет лишения свободы.

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Было принято решение лишить чиновников, участвующих в преступлениях всех званий, наград, а также права занимать должностные и материально ответственные посты.

Денежные средства и имущество, изъятое в ходе следствия будут обращены в счет погашения ущерба.

Как сообщалось ранее в отношении уволенного генпрокурора Отабека Муродова возбудили уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства обвинил его во взяточничестве.

В ходе заседания Мирзиёев заявил, что коррупция по сей день является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на интерес иностранных инвесторов, которые опасаясь "взяточников", не спешат приходить в Узбекистан.