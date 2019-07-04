Минюст проводит проверку в колонии, где содержится Гульнара Каримова

Как только появятся результаты, Минюст предоставит всю информацию.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана проводит проверку в женской колонии в Ташкентской области, где содержится дочь первого президента страны Гульнара Каримова, сообщило ведомство в Telegram-канале.

"Министерством юстиции проводится изучение в женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится осужденная… Министерство юстиции предоставит дополнительную информацию по результатам изучения ", - говорится в сообщении.

Вчера внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова в своем Instagram рассказала, что мешает Швейцарии вернуть все деньги ее материи Узбекистану.

По ее словам, Гульнара Каримова собирается вернуть все средства, а 131 миллион долларов уже будут получены в ближайшее время государством. А вот остальная сумма задерживается, так как суд Швейцарии обеспокоен тем, что ей не оказывают медицинскую помощь, а также условиями ее содержания.

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Девушка также добавила, что общественность должна быть обеспокоена тем, что из-за некомпетентности прокурорских сотрудников средства задерживаются.

Напомним, Министерство финансов республики рассказало, сколько средств Каримовой было возвращено в Узбекистан в конце июня.

По информации ведомства, в 2018 году поступления в бюджет по данному делу составил 20,2 млн долларов США, включая доход от обращенного в имущества. В течении 2019 года поступления в бюджет составили 11,8 млн долларов США.

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Ранее Иман разметила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству. Однако официальная информация от министерства утверждает обратное.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

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В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.