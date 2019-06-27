Сколько денег Гульнара Каримова на самом деле вернула Узбекистану — Минфин

Министерство финансов прокомментировало сообщения о возвращении Узбекистану 1,2 млрд долларов США по делу Гульнары Каримовой. В министерстве заявили, что цифры существенно отличаются.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Министерство финансов республики рассказало, сколько средств Каримовой было возвращено в Узбекистан.

Ранее дочь Гульнары Каримовой Иман разметила в своем Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству. Однако официальная информация от министерства утверждает обратное.

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По информации ведомства, в 2018 году поступления в бюджет по данному делу составил 20,2 млн долларов США, включая доход от обращенного в имущества. В течении 2019 года поступления в бюджет составили 11,8 млн долларов США.

Итого, общая сумма возвращенных в Узбекистан денежных средств составляет приблизительно 32 млн долларов.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

В начале марта Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее ведомство сообщало, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым она проходит, по оценкам узбекских правоохранительных органов, составила почти два миллиарда долларов.

Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов.