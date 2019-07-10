Мирзиёев ликвидировал Государственную инспекцию по страховому надзору

Государственную инспекцию по страховому надзору при Министерстве финансов ликвидируют, а на ее месте организуют Агентство по развитию страхового рынка.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития рынка страховых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.

Услуги страхования один из главных защитников бизнеса и экономики в целом. Однако, как говориться в сообщении, на данный момент, на рынке Узбекистана страховые услуги представлены очень слабо.

В связи с этим, было принято решение о реструктуризации Государственной инспекции по страховому надзору при Министерстве финансов исходя из современных требований.

"Сфере нужна не контролирующая структура, а такая, которая будет внедрять передовые современные стандарты, создавать реально конкурентную среду для всех участников, развивать рынок страхования", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Таким образом, инспекция будет ликвидирована, а на ее месте организуют Агентство по развитию страхового рынка. Ответственные лица в ближайшее время разработают концепцию развития страховой сферы.

Более того, президент поставил задачу вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения и втрое - долю сферы в ВВП страны до 2022 года.

Также необходимо повысить доверия населения и предпринимателей к страхованию и расширить механизмы поддержки инвестиционной деятельности страховых организаций.