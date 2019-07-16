Землетрясение в Кыргыстане почувствовали в четырех городах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Землетрясение в Кыргызстане почувствовали в некоторых регионах Узбекистана, сообщает Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.
Жители Ташкента, Намангана, Андижана и Ферганы ощутили подземные толчки. Однако, их сила не достигала более трех баллов.
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Как говорится в сообщении, сегодня в 15:45 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане.
Министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.
Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.