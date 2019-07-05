Выдержит ли землетрясение небоскреб Tashkent City — ответ Murad Buildings

Как рассказал глава Murad Buildings, фундамент данного объекта будет заложен в глубине 20 метров. Его планируют построить уже к осени текущего года.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Небоскреб высотой более 215 метров, который начали возводить на территории Tashkent City будет соответствовать международным стандартам прочности, как рассказал глава Murad Buildings Мурад Назаров, корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам Назарова, особое внимание при разработке проекта было уделено вопросам прочности и сейсмостойкости здания.

"На заложение фундаментов зданий, которые начали возводить на территории четвёртого лота Tashkent City, используется столько металла, сколько ушло на строительство Эйфелевой башни. Если соединить использованные арматуры друг с другом, то будут составлять 7,5 тыс. км. Это больше, чем расстояние до Турции. Это уникальный, серьёзный и глобальный проект", - отметил Мурад Назаров.

Отмечается также, что при строительстве небоскреба будет использован бетон категории М700. В его состав входят компоненты, которые способствуют быстрому схватыванию раствора и увеличивают прочность конструкций. Поверхности на основе белого цемента обладают повышенной устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

Как рассказал глава Murad Buildings, фундамент данного объекта будет заложен в глубине 20 метров. Его планируют построить уже к осени текущего года.