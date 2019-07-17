Агентство государственных услуг отчиталось о работе за первое полугодие

Граждане Узбекистана воспользовались специальными центрами государственных услуг более шести миллионов раз.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Агентство государственных услуг опубликовало статистику обращений граждан, а также рассказало какие услуги наиболее популярны у узбекистанцев.

Как говорится в сообщении 1-полугодии 2019 года Центры государственных услуг помогли гражданам 6 741 484 раз.

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Одной из самых популярных услуг стала выдача электронной цифровой подписи. К ней граждане прибегли 1 458 832 раз. В тройку также вошли такие услуги как определение ИНН (1 006 304) и признание права собственности на самовольно построенные жилые помещения (759 621).

Центрами госуслуг усбекистанцы пользовались и для оформления ребенка в государственные детский сад, и для получения ИНН, и для постановки на учёт в накопительной пенсионной системе. Другие услуги тоже пользовались популярностью.

Недавно сообщалось , что 80-летний Тухтамиш Султонов подал документы в высшие учебные заведения через Центр госуслуг Ангорского района Сурхандарьинской области.

Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции учреждено по указу президента от 12 декабря. Оно призвано стать основой новой системы оказания госуслуг, повысить ответственность уполномоченных органов и организаций за качественное оказание услуг.