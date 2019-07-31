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Непрозрачные намеки: узбекистанцы гадают, что будет с тонировкой

© Sputnik / Евгений Биятов
В Узбекистане
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В сетях предположили, что цены на тонировку скоро снизятся. ГУВД обнадеживает.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В социальных сетях уже давно высказывают предположения, относительно новых правил тонировки автомобилей. 

Названы даже приблизительные цены на разрешение, после установки новых норм.

  • Тонировка задних и боковых стекол будет стоить 2230000 сум (10МРЗП) для физических лиц, 4460000 сум для юридических лиц.
  • Стоимость на разрешения на тонировку передних и задних боковых стекол обойдется физическому лицу в 20070000 сум (90 МРЗП), а юридическому 24 530 000 сум (110 МРЗП).

Также в одном из Telegram-каналов выложили предполагаемую афишу для банков, в которых можно оплатить услугу.

Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку
Телеграм канал Trolluz
Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку

Более того, очень непрозрачные намеки делает и ГУВД столицы. Сегодня в их Telegram-канале появилось следующее сообщение:

Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку
ГУВД г. Ташкента
Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку

Независимый автомобильный эксперт Алексей Шарапов
Из личного архива Алексея Шарапова
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Все идет к тому, что существующий порядок скоро изменится.

Напомним, что в республике действуют строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено нарушать параметры, влияющие на безопасность их эксплуатации. Так, штраф за использование транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту, в мае был увеличен в 25 раз — до 5 068 250 сумов.

Теги:
ПДД, автомобиль, жара, ГУВД Ташкента, тонировка



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