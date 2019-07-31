Непрозрачные намеки: узбекистанцы гадают, что будет с тонировкой

В сетях предположили, что цены на тонировку скоро снизятся. ГУВД обнадеживает.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В социальных сетях уже давно высказывают предположения, относительно новых правил тонировки автомобилей.

Названы даже приблизительные цены на разрешение, после установки новых норм.

Тонировка задних и боковых стекол будет стоить 2230000 сум (10МРЗП) для физических лиц, 4460000 сум для юридических лиц.

Стоимость на разрешения на тонировку передних и задних боковых стекол обойдется физическому лицу в 20070000 сум (90 МРЗП), а юридическому 24 530 000 сум (110 МРЗП).

Также в одном из Telegram-каналов выложили предполагаемую афишу для банков, в которых можно оплатить услугу.

Телеграм канал Trolluz Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку

Более того, очень непрозрачные намеки делает и ГУВД столицы. Сегодня в их Telegram-канале появилось следующее сообщение:

ГУВД г. Ташкента Непрозрачные намеки: Узбекистанцев ждет долгожданная новость про тонировку

Все идет к тому, что существующий порядок скоро изменится.

Напомним, что в республике действуют строгие требования госавтоинспекции по отношению к тюнингу автомобилей: запрещено нарушать параметры, влияющие на безопасность их эксплуатации. Так, штраф за использование транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту, в мае был увеличен в 25 раз — до 5 068 250 сумов.