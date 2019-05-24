Переходи на сторону света: штраф за тонировку стекол увеличили в 25 раз

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Штраф за за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту увеличен в 25 раз. Сумма штрафа была повышена согласно изменениям, внесенным дополнениям и изменениям в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности.

© ГУВД г. Ташкента. На что пойдут штрафы нарушивших ПДД узбекистанцев и кто от этого заработает

Если ранее штраф за незаконную тонировку составлял 202 730 сумов, то теперь нарушители рискуют расстаться с суммой более 5млн. сумов (5 068 250).

Более того, за повторное нарушение теперь будет взиматься 8 109 200 сумов, когда ранее штраф бы составил 405 460 сумов.

Ранее мы сообщали, что жителю Бухары пришло письмо-извещение о наложении штрафа за нарушение ПДД на сумму более 1 млрд сумов.