13:24 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск

Переходи на сторону света: штраф за тонировку стекол увеличили в 25 раз

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0

Внесены изменения в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Штраф за за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами, которые не соответствуют принятому техническому регламенту увеличен в 25 раз. Сумма штрафа была повышена согласно изменениям, внесенным дополнениям и изменениям в Кодекс республики Узбекистан об административной ответственности.

Проверка документов сотрудниками ГАИ в Ташкенте
© ГУВД г. Ташкента.
На что пойдут штрафы нарушивших ПДД узбекистанцев и кто от этого заработает
Если ранее штраф за незаконную тонировку составлял 202 730 сумов, то теперь нарушители рискуют расстаться с суммой более 5млн. сумов (5 068 250).

Более того, за повторное нарушение теперь будет взиматься 8 109 200 сумов, когда ранее штраф бы составил 405 460 сумов.

Ранее мы сообщали, что жителю Бухары пришло письмо-извещение о наложении штрафа за нарушение ПДД на сумму более 1 млрд сумов.

Теги:
авария, ПДД, штраф, закон, автомобиль, тонировка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Когда собака знает, как отвлечь туристов - очень милое видео
Когда собака знает, как отвлечь туристов - очень милое видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054