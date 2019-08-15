Какие призы получат узбекистанцы за "Военно-медицинскую эстафету"

Узбекистан занял первое место в конкурсе "Военно-медицинская эстафета" в рамках АрМИ-2019. В Министерстве обороны рассказали, какими ценными призами наградят победителей.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Узбекистанцы заняли первое место в эстафете и получат ценные призы, сообщает пресс-служба Министерство обороны.

Занявшим первое место вручат автомобили Ravon Gentra, за второе и третье - телевизоры. Более того, согласно указу министра обороны РУз, каждый победитель получат по 10 "минимальных окладов".

На полигоне "Фориш" завершился один из конкурсов АрМИ-2019 - "Военно-медицинская эстафета". Команда Узбекистана заняла первое место в соревновании.

В течение 12 насыщенных и напряженных дней около 200 лучших военно-медицинских специалистов из 11 стран мира не просто продемонстрировали блестящие навыки своего военно-профессионального мастерства и достойного соперничества, но и показали пример единой воинской солидарности и братства.