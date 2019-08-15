Какие призы получат узбекистанцы за "Военно-медицинскую эстафету"

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Узбекистанцы заняли первое место в эстафете и получат ценные призы, сообщает пресс-служба Министерство обороны.
Занявшим первое место вручат автомобили Ravon Gentra, за второе и третье - телевизоры. Более того, согласно указу министра обороны РУз, каждый победитель получат по 10 "минимальных окладов".
В течение 12 насыщенных и напряженных дней около 200 лучших военно-медицинских специалистов из 11 стран мира не просто продемонстрировали блестящие навыки своего военно-профессионального мастерства и достойного соперничества, но и показали пример единой воинской солидарности и братства.