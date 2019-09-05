Узбекские и таджикские военные проведут учения под Наманганом

Военные двух стран будут вместе отражать нападение террористических групп и удары с воздуха, а также проведут разведывательно-поисковые и оборонительные действия.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана в сентябре на полигоне в Наманганской области Узбекистана проведут первый этап стратегических учений "Центр-2019" по отражению ударов условных террористов, сообщает РИА Новости.

"На первом этапе учения на полигоне "Гурумсарай" в Наманганской области Республики Узбекистан военнослужащие министерств обороны Узбекистана и Таджикистана отработают вопросы совместных задач по сохранению мира и обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе", - сказал представитель Минобороны.

В частности, военные двух стран будут вместе отражать нападение террористических групп и удары с воздуха, а также проведут разведывательно-поисковые и оборонительные действия.

На втором этапе учений военные контингенты Узбекистана и Таджикистана продолжат совместное взаимодействие на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области России, добавили в Минобороны.

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В пресс-службе отметили, что участие военнослужащих Узбекистана в "Центр-2019" послужит выработке единого алгоритма действий при проведении совместных операций по недопущению дестабилизации обстановки в Центральной Азии.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании, что стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" пройдут с 16 по 21 сентября.

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Вместе с российскими военными поставленные задачи на учениях будут решать их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана. Основные действия пройдут на восьми российских полигонах. На полигонах стран-партнеров по отдельным планам отработают борьбу с боевиками. На учениях предполагается присутствие глав стран-участниц.