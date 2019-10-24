В Узбекистане упростили выдачу разрешения на алкоголь для гостиниц

Теперь отелям будет выдаваться одно разрешительное свидетельство на несколько стационарных розничных торговых точек.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане упрощен порядок реализации алкогольной продукции для гостиниц, сообщает Госкомтуризм.

Теперь гостиницам выдается одно разрешительное свидетельство на несколько стационарных розничных торговых точек, осуществляющих продажу постояльцам алкогольной продукции (бар, мини-бар, кафе, ресторан), принадлежащих гостинице и расположенных внутри нее.

До этого было позволено продавать алкоголь только на основании разрешительного свидетельства на каждый объект общественного питания.

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Основной целью отмены получения нескольких разрешительных свидетельств является предоставление гостиничному бизнесу возможности дальнейшего улучшения и повышения качества оказываемых ими услуг, отвечающих современным стандартам и требованиям.

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Напомним, алкоголь в Узбекистане снова повысится в цене с 1 ноября.

Так, стоимость литра вина в рознице поднимется с 9 тысяч сумов до 10, а оптом – с 8 тысяч сумов до 8 600.

К коньяку это тоже относится: литр напитка будет стоить 36 тысяч сумов вместо 34, а оптом - 31 тысячу сумов вместо 29.