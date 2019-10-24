11:55 24 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Местный пивной бар готов к приему иностранных гостей.

В Узбекистане упростили выдачу разрешения на алкоголь для гостиниц

© Sputnik /
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
54 0 0
Sputnik Узбекистан

Теперь отелям будет выдаваться одно разрешительное свидетельство на несколько стационарных розничных торговых точек.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане упрощен порядок реализации алкогольной продукции для гостиниц, сообщает Госкомтуризм.

Теперь гостиницам выдается одно разрешительное свидетельство на несколько стационарных розничных торговых точек, осуществляющих продажу постояльцам алкогольной продукции (бар, мини-бар, кафе, ресторан), принадлежащих гостинице и расположенных внутри нее.

До этого было позволено продавать алкоголь только на основании разрешительного свидетельства на каждый объект общественного питания.

Узбекистанцев призвали не ввозить в Турцию алкоголь и сигареты сверх лимита >>

Основной целью отмены получения нескольких разрешительных свидетельств является предоставление гостиничному бизнесу возможности дальнейшего улучшения и повышения качества оказываемых ими услуг, отвечающих современным стандартам и требованиям.

В Узбекистане заметно подорожает весь алкоголь, кроме пива >>

Напомним, алкоголь в Узбекистане снова повысится в цене с 1 ноября. 

Так, стоимость литра вина в рознице поднимется с 9 тысяч сумов до 10, а оптом – с 8 тысяч сумов до 8 600.

К коньяку это тоже относится: литр напитка будет стоить 36 тысяч сумов вместо 34, а оптом - 31 тысячу сумов вместо 29.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, отель, алкогольная продукция, алкоголь, алкоголь, гостиница



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Высокая мода спустилась в метро
Дефиле под землей: как прошел модный показ в московском метро – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться