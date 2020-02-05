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Люди стоят у здания махалли в 50-градусную жару, чтобы получить пенсию

В 109 махаллях Бухарской области выросла преступность - МВД

Потребитель.Уз
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
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За недостатки в работе освобождены от должностей одиннадцать сотрудников органов в Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов 4 февраля провел расширенное совещание в УВД Бухарской области, сообщается на официальном сайте.

"Было подвергнуто критике отсутствие системности в работе с другими правоохранительными органами и общественностью, а также продуманного подхода по предотвращению правонарушений", - говорится в публикации.

Были освобождены от должностей начальник ОВД Каракульского района О. Курбанов, начальник отдела пробации УВД Бухарской области Б. Асадов, первый заместитель начальника ОВД Бухарского района Ш. Гадоев, заместитель начальник ОВД Пешкунского района по вопросам молодежи А. Салихов, начальник следственного отдела ОВД Каракульского района Ф. Норов и еще шесть инспекторов профилактики.

Начальник управления профилактики правонарушений УВД области Ж. Болтаев, заместитель начальник ОВД Бухарского района по вопросам молодежи М. Мустафоев, заместитель начальника во воспитательной работе 1-й колонии по исполнению наказаний Бухарской области Т. Абдуллаев привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расширенное совещание в УВД Бухарской области
МВД
Расширенное совещание в УВД Бухарской области

Стало известно, что уровень преступности в прошлом году вырос по сравнению с предыдущим годом в 109 махаллях области, особенно в махаллях "Ашрафий", "Шайхон", "С. Айний", "Работикалмок", "Шарк", "Помуза", "Афросиаб", "Зарафшан" и "Дустлик". При это в 179 махаллях не было совершено ни одного преступления, а в 170 их число уменьшилось.

Согласно информации, по улучшению ситуации будут разработаны отдельные дорожные карты.

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В частности, за 2019 год в Каракульском районе выросло число убийств, случаев нанесения телесных повреждений, разбоя, краж, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, хулиганства. В Гиждуванском, Бухарском, Каракульском, Жондорском и Пешкунском районах повысился уровень преступности среди молодежи.

Теги:
Происшествие, борьба с преступностью, преступность, преступление, МВД Узбекистана, махалля, махалла, Узбекистан, Узбекистан, Бухарская область, Бухара



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