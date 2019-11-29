В ООН отметили успехи Узбекистана в сфере борьбы с преступностью

В частности, республику похвалили за достижения в области борьбы с торговлей людьми и за высокую оперативность между сотрудниками правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ташкенте прошла встреча председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с руководителем регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашитой Миттал.

Стороны обсудили совместные инициативы по поддержке судебно-правовой реформы в Узбекистане, в том числе в сфере борьбы с торговлей людьми.

Миттал высоко оценила усилия республики по возвращению своих граждан из горячих точек, оказанию содействия их реабилитации, а также профилактике преступлений. Также она подчеркнула, что за последнее время в Узбекистане заметно улучшилась система сбора и управления оперативной информацией между правоохранительными органами на национальном, региональном и международном уровнях.

По ее мнению, такая практика заслуживает внимания и изучения другими странами.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках деятельности Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду в Узбекистане. Также было решено разработать "дорожную карту" совместных мероприятий для дальнейшего взаимодействия в рамках проектов Управления ООН по наркотикам и преступности.

Ранее Нарбаева заявила, что за последние два года количество преступлений, связанных с торговлей людьми, сократилось в республике почти в 3,2 раза.

По ее словам, таких результатов удалось добиться благодаря профилактическим, разъяснительным и агитационным работам, которые проводились среди узбекистанцев, в особенности среди молодого населения республики.