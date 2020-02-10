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Мечтай, верь и построй это: в Ташкенте открылся первый IT-парк

"Кибер-Гулистан": первый филиал IT-Park откроется в городе

Газета.уз
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/Uzbekistan/20200210/13432693/Kiber-Gulistan-pervyy-filial-IT-Park-otkroetsya-v-gorode.html

В двухэтажном здании будут размещены: коворкинг-зона, конференц-зал, ивент-зона, лаборатория, медиастудия, лекционные комнаты, аудитории для киберспорта и робототехники.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Стало известно, что в Гулистане откроется первый филиал IT- Park, сообщается на сайте Информационно-коммуникационных технологий Узбекистана.

На встрече, которая состоялась несколько дней назад, была обсуждена концепция будущего филиала IT-Park, который разместится на улице Самарканд.

"Площадь объекта составит 1 800 квадратных метров, а это в свою очередь создаст более 120 новых рабочих мест в регионе", - говорится в сообщении.

В двухэтажном здании будут размещены: коворкинг-зона, конференц-зал, ивент-зона, лаборатория, медиастудия, лекционные комнаты, аудитории для киберспорта и робототехники, IT-Центр и много другое.

Мечтай, верь и построй это: в Ташкенте открылся первый IT-парк >>

Напомним, в июле в Ташкенте открылся первый Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-Park).

Первыми резидентами уже стали 15 стартап-команд, прошедшие отбор.

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Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 июня 2017 года, резиденты IT-Park получат льготы: до 1 января 2028 года они будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа и таможенных пошлин (кроме сборов).

Теги:
информационные технологии, программирование, нано-технологии, нанотехнологии, технологии, IT-технологии, Гулистан, Узбекистан, Узбекистан



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