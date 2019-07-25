Мечтай, верь и построй это: в Ташкенте открылся первый IT-парк

На территории IT Park в скором времени откроют коворкинг, IT-академию, IT-лаборатории и IT-отель.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В Ташкенте открылся первый Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park), сообщает "Газета.уз".

Первыми резидентами уже стали 15 стартап-команд, прошедшие отбор.

Надпись на входе в парк гласит: "Мечтай, верь и построй это".

По словам издания, в новом парке ими и другими командами будут реализовываться программы бизнес-инкубации, акселерации и венчурного финансирования для запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов.

"Главной задачей парка обозначено создание конкурентоспособной стартап-экосистемы с уклоном на создание новых экспортоориентированных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Также на территории IT Park в скором времени откроют коворкинг, IT-академию, IT-лаборатории и IT-отель.

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Напомним, что указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 30 июня 2017 года, резиденты IT Park получат льготы: до 1 января 2028 года они будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа и таможенных пошлин (кроме сборов).

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В январе 2019 года правительство Узбекистана утвердило проект по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий в Ташкенте.

Кроме того, технопарк, который займется изучением технологии блокчейн, может появиться в Джизакской области.

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Кстати, недавно стало известно о том, что в Ташкенте хотят создать Центр научно-технических инноваций Шанхай-Ташкент.

Центр будет организовывать учебные поездки для молодых ученых из Узбекистана в Китай, помимо этого, будет создана совместная лаборатория.