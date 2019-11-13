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Работа программиста

В Узбекистане открываются бесплатные онлайн-курсы для программистов

© Pixabay / StartupStockPhotos
Общество
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Sputnik Узбекистан

Обучение будет вестись по четырем направлениям: Data Analysis, Android Programming, Full-Stack Development, Frontend Development.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Узбекистане открываются бесплатные онлайн-курсы для программистов One milliom coders, сообщает IT-Park в своем Facebook.

"Уже с 21 ноября при поддержке ОАЭ, Министерства развития информационных технологий и коммуникаций, университета Инха в Ташкенте и IT-Академии при технопарке стартуют новые курсы", - говорится в сообщении.

Обучение будет вестись по четырем направлениям: Data Analysis, Android Programming, Full-Stack Development, Frontend Development.

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Курсы проводятся на образовательной платформе при поддержке американской компании Udacity.

Программа - на узбекском языке. 

Напомним, в октябре, выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Москве, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов рассказал о приоритетных направлениях развития IT-сферы в республике.

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По словам главы правительства Узбекистана, сегодня республика сталкивается с вызовами и угрозами в сфере высоких технологий, которые характерны для многих стран СНГ. В частности, массовой проблемой остается ограниченный доступ к широкополосному Интернету, особенно в сельской местности. Для решения этой проблемы в Узбекистане реализуется госпрограмма. До конца следующего года скоростным доступом в Сеть оборудуют все социальные учреждения, а за счет мобильных сетей увеличат число абонентов до 23 миллионов человек.

Еще одна задача - подготовка компетентных кадров в сфере IT.

Теги:
программирование, Обучение, университет Инха, Узбекистан, Узбекистан, информационные технологии, цифровые технологии, технологии, IT-технологии



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