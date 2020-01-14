Новые финансовые пирамиды Узбекистана: криптовалюта и другие схемы

Для повышения привлекательности таких проектов и привлечения большого количества участников используются элементы так называемого сетевого маркетинга и "Схемы Понци".

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Узбекистане набирают популярность финансовые пирамиды, предлагающие своим участникам обогатиться за счет криптоактивов, сообщает Национальное агентство проектного управления.

Преступные группы, как правило, иностранного происхождения посредством организации разного рода электронных платформ, сайтов и информационных систем входят на рынок Узбекистана для привлечения свободных денежных средств населения в целях нелегального обогащения.

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Для повышения привлекательности таких проектов и привлечения большого количества участников используются элементы так называемого сетевого маркетинга и "Схемы Понци".

"Схема Понци" является криминальной схемой по организации финансовой пирамиды, которая предусматривает выплату доходов более ранних инвесторов за счет средств, полученных от новых инвесторов. Вначале она может выглядеть как вполне прибыльная, но схема обычно разрушается, как только приток средств от новых инвесторов становится недостаточным для осуществления выплат старым", - говорится в сообщении.

Учитывая, что финансовые пирамиды ориентированы на привлечение огромной массы участников, доходы организаторов таких проектов могут достигать нескольких миллионов долларов США, а жертвами становятся тысячи людей, что вызывает большой общественный резонанс.

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Для повышения осведомленности и бдительности Национальное агентство проектного управления подготовило основные признаки сомнительных проектов:

- неопределенное место происхождения компании;

- отказ от любой финансовой ответственности и требование согласия участника на принятие всех рисков в соглашении или в договоре;

- сомнительные или непонятные для обычного пользователя услуги/продукты;

- Наличие требований касательно обязательного инвестирования средств для дальнейшей работы на той или иной платформе;

- наличие многоступенчатой программы получения дохода за счет привлечения новых участников;

- повышение привлекательности за счет демонстрации высоких доходов других участников, инвестировавших в данный проект;

- манипулирование "высокими перспективами криптовалют", с учетом отсутствия необходимых знаний потенциальных участников;

- организация больших мероприятий в целях имитации широкомасштабности деятельности компании и привлечения большой аудитории в проект;

- отсутствие определенных квалификационных или других требований для участников.

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Также Национальное агентство проектного управления настоятельно призывает быть максимально бдительными, предостерегаться и не принимать участия в деятельности такого рода компаний, платформ, сайтов или систем.